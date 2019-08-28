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Türkiye'nin hamlesi Rumların zoruna gitti: Yeni Osmanlı İmparatorluğu vizyonu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis, "Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün nedeni Türkiye" derken, Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da, "Ada, Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşlardan kurtarılmalı" ifadelerini kullandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:23
Türkiye'nin hamlesi Rumların zoruna gitti: Yeni Osmanlı İmparatorluğu vizyonu

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin Kıbrıs'taki ortamı zehirlediğini" ileri sürdü. Dış Rumlar Konferansında konuşan Anastasiadis, tek kaygısının gelecek nesillere olumlu bir gelecek bırakmak olduğunu, başka bir şey olmadığını söyledi.

"Türkiye'nin tavrının, Kıbrıs sorununun çözümlenmemesinin nedeni" olduğunu öne süren Rum lider, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları "provakasyonveişgal" olarak niteledi.

Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik isteğine de karşı çıkan Anastasiadis, "Kıbrıs Rum tarafının bu talebi, önerildiği şekliyle, eşitsizlik ve haksızlık" dedi.

"Yeni nesil Osmanlı vizyonu"

Anastasiadis ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "enerjiistilasının" "yeniOsmanlıİmparatorluğu vizyonu"nun bir parçası olduğunu öne sürdü.

"Çözüm şartları: Türkiyesiz Kıbrıs"

Etkinlikte konuşan Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da, Kıbrıs'ta çözüm için şartları olduğunu ifade etti.

Rum Papaz II. Hrisostomos, "Bir çözümde, Türkiye'nin müdahale haklarının olmaması gerekir. Ayrıca Ada, Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşlardan kurtarılmalı" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:23
  1. Kilis
  2. Nikos Anastasiadis
  3. Anastasiadis
  4. Doğu Akdeniz

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  • meltemb41meltemb4122 dk önce
    aksine adaya daha çok türkler göç etmeli

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