Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya dokundu! Kritik ziyareti iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Redaktionsnetzwerk Deutschland’a (RND) yaptığı açıklamada, bu hafta gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye ziyaretini Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki hamleleri nedeniyle iptal ettiğini söyledi.

Bakan Maas, “Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndererek daha önce özenle oluşturduğumuz güven atmosferine ciddi şekilde zarar verdi. Bu nedenle Ankara'ya planladığım ziyaretten vazgeçtim.” dedi.

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk rolünü üstleniyordu.



Maas'ın Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret etmesi planlanıyordu.