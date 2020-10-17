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Gündem Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya dokundu! Kritik ziyareti iptal etti
Gündem

Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya dokundu! Kritik ziyareti iptal etti

Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'nın Doğu Akdeniz’deki hamleleri nedeniyle bu hafta Türkiye’ye planladığı ziyaretten vazgeçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:08:00 -
Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya dokundu! Kritik ziyareti iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Redaktionsnetzwerk Deutschland’a (RND) yaptığı açıklamada, bu hafta gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye ziyaretini Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki hamleleri nedeniyle iptal ettiğini söyledi.

Bakan Maas, “Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndererek daha önce özenle oluşturduğumuz güven atmosferine ciddi şekilde zarar verdi. Bu nedenle Ankara'ya planladığım ziyaretten vazgeçtim.” dedi.

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk rolünü üstleniyordu.

Maas'ın Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret etmesi planlanıyordu.

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Yorumlar

Hakan

gelme hans. Sonra bir gun kapimizda beklersin
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Eyup

Ya arkadaş her seferinde açık açık Yunanistan ve Rum kesiminin yanında olduğunu söyleyen bu adamlarla neyi görüşeceğiz. Türkiye avrupanın yanlış ve taraflı tutumundan vazgeçmedikce görüşme bile yapmamalıdır.
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