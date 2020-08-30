Türkiye'nin hamleleri Yunanistan'ı zıplattı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden kurmak istiyor

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Türkiye'nin faaliyetleri Yunan medyası tarafından endişeyle takip ediliyor. Doğu Akdeniz meselesinde kararlı bir duruş sergileyerek meşru haklarından asla taviz vermeyeceğini dünyaya net bir şekilde ilan eden Türkiye'nin bölgede artan gücü ve diğer ülkelerdeki askeri varlığı Yunan basınına damga vurdu.

Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu itiraf eden Yunan medyası, "Sultan'ın (Cumhurbaşkanı Erdoğan) açtığı cepheler çok fazla ve onları koruyor. Bu ise sadece onun yenilmez ve şer şeyi yapabileceğini göstermek için. Türkler hem başka yerlerde savaşıyor hemde amaçladıklarını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmanlı'yı çok açık bir şekilde yeniden canlandırmaya çalıştığını belirten Yunan medyası, "Sultan Erdoğan imparatorluk ağlarını her yere yayıyor" dedi.

Türkiye'nin Suriye, Irak, Katar, Somali, Afganistan, Libya ve Balkan ülkelerinde askeri varlığını her geçen artırdığını aktaran Yunan medyası, Türkiye'nin faaliyetlerinden endişe duyduklarını ifade etti.