Türkiye’nin hafızasını koruyan projeye ödül!

Vakıf Katılım, Türkiye’nin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirdiği Vakıf Eserleri Envanter Projesi’yle Brandverse Awards 2026’nın “Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik / Kültür ve Sanat Projeleri” kategorisinde gümüş ödül aldı.

Akademisyenler, sanat tarihçileri ve uzman ekiplerin katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında farklı şehirlerdeki vakıf eserleri; Türkçe ve İngilizce metinlerle kayıt altına alınırken detaylı saha araştırmaları, kapsamlı görsel kayıtlar ve akademik içeriklerle envanter hâline getiriliyor.

“Projemiz, kültürel miras araştırmaları için bir kaynak niteliğinde”

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, alınan ödüle ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Vakıf eserleri, geçmişten bugüne uzanan medeniyet hafızamızın, iyilik ve dayanışma anlayışımızın en kıymetli izlerini taşıyor. 2022 yılında Hatay’da başlattığımız projeyle bu köklü mirası bilimsel yöntemlerle belgelemeyi, korunmasına katkıda bulunmayı ve gelecek nesillere güvenilir bir başvuru kaynağı bırakmayı hedefledik. Bugüne kadar Hatay ve Konya’daki yüzlerce vakıf eserini kayıt altına alırken, Bursa ve Kütahya’daki çalışmalarımızı da tamamladık. Hazırladığımız envanter kitaplarının akademik çalışmalar, restorasyon süreçleri ve kültürel miras araştırmaları için nitelikli bir kaynak oluşturmasını önemsiyoruz. Projemizin somut biçimde takdir görmesi, bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarıyı tüm proje ekibimizin ortak gayretinin bir sonucu olarak görüyoruz. Vakıf Katılım olarak kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan çalışmaları aynı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.”