Türkiye'nin gururu 40 gün sonra açılıyor

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü projesi için heyecanlı geri sayım başladı. Türk mühendislerin gurur projesi olarak büyük bir öneme sahip olan köprü bağlı olduğu otoyol projesi de tamamlandığı anda İstanbul ile Çanakkale'yi birbirine bağlarken Kuzey Ege ile de bağlantı noktası olacak.

Türkiye'nin ve dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olma unvanını elde edecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü aynı zamanda dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü de olacak. Pek çok yönden ilklere imza atacak mega proje çok sayıda rekor unvanını da ülkemize taşımış olacak.

4 bin 62 personel vardiyalı sistemde kesintisiz olarak çalışıyor

Projede 559'u mühendis olmak üzere toplam 4 bin 62 personel vardiyalı sistemde kesintisiz olarak çalışmaya devam ederken köprünün açılış tarihi Mart ayı olarak ilan edilmişti. Köprü yapılan ilk açıklamalarda her sene 18 Mart tarihinde kutlanan Çanakkale Zaferi yıldönümüne yetiştirilecek.

Çanakkale Köprüsü projesi kapsamında dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsünün yanı sıra iki yaklaşım viyadüğü, iki betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu da inşa edildi. Kınalı – Tekirdağ – Çanakkale – Savaştepe Otoyolu Projesi, Malkara – Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi İşi (1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu) projesini Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi ortak girişimi hayata geçiriyor.

Açılışa son 40 gün

Türk mühendislerin gurur eseri 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Zafer Günü açılacak. 318 metre yüksekliğindeki çelik kulelerin üzerine 16 metre uzunluğunda top mermisi figürü yerleştirilecek. Çanakkale, dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olacak.