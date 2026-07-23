Faiz ile insanlar ateşe sürükleniyor! 5 milyon TL'si olana aylık 168 bin faiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerine göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri 7 trilyon 939 milyar TL, bütçe giderleri 9 trilyon 267 milyar TL, bütçe açığı ise 1 trilyon 328 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde faiz ödemeleri 1 trilyon 429 milyar TL'ye ulaşırken, faiz giderlerinin toplam harcamalar içindeki payı yüzde 16 oldu.

Bütçe verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Köklü Değişim Medya Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Uğurlu, "5 milyon TL nakit parasını bankaya faize yatıran bir kişinin 32 günlük net kazancı 168 bin TL. Allah belanızı versin. Hem insanları ateşe sürüklüyorsunuz. Hem insanların ticaret yapmasını engelliyorsunuz. Hem de zenginleri semirterek daha da zenginleştiriyorsunuz. İslam iktisat nizamından başka bu vahşi kapitalist sistemin alternatifi yok." ifadelerini kullandı.

Uğurlu'nun açıklamalarına HÜDA PAR İktisat İşleri Başkanı Mehmet Şah Gültekin de destek verdi. Gültekin, "Saygıdeğer hocam kesinlikle haklısınız. Çözüm İslam iktisadına dayalı mali anlayış olmalı." dedi.