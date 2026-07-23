  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O şehirdeki tacizci milletvekili çıktı! Maduro üçüncü kez hakim karşısında: Duruşma tarihi belli oldu İran basını: "ABD saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti" Yemen'den Suudi petrol tankerlerine füze ve İHA saldırısı Kamuoyundan büyük destek: Karma eğitim zorunluluğu kaldırılsın! Erbil kentinde korkunç patlamalar! 23 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşması Tansiyonu yüksek açıklama! 2 petrol tankeri hedef alındı Trump’tan İran mesajı! “Anlaşma yapmak istiyorlar"
Gündem Senin haberdar olman gerekli! Kayıp paraların yerini açıkla fatih!
Gündem

Senin haberdar olman gerekli! Kayıp paraların yerini açıkla fatih!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Senin haberdar olman gerekli! Kayıp paraların yerini açıkla fatih!

Geçmişte, “AFAD’a gönderilen paraların nerelere gittiğini bilmiyorum” diyerek, AHBAP’a bağış çağrısı yapan ve, “Haluk Levent, sana ne gönderirlerse al kardeşim bu parayı” diyen Fatih Portakal, “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti.

Bu kapsamda, Fatih Portakal savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

“NE GÖNDERİYORLARSA AL KARDEŞİM”

 

Fatih Portakal, deprem sürecinde Haluk Levent ve AHBAP oluşumunu devletin yerine koymaya çalışan odakların başını çekiyordu. Portakal, internet üzerinden yaptığı bir canlı yayında şunları söylemişti: “Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye gittiğinden de haberdar değilim.

Geçmişte AFAD’ı lekelemeye kalkıp yardım paralarının iç edildiği AHBAP’ı göklere çıkaran Portakal’ın, şimdi kumarda kaybedilen paraların hesabını vermesi bekleniyor!..

Ahbap dediler hortumcu çıktı! Paralar nerede Fatih haberdar mısın?
Ahbap dediler hortumcu çıktı! Paralar nerede Fatih haberdar mısın?

Gündem

Ahbap dediler hortumcu çıktı! Paralar nerede Fatih haberdar mısın?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23