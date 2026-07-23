Senin haberdar olman gerekli! Kayıp paraların yerini açıkla fatih!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti.

Bu kapsamda, Fatih Portakal savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

“NE GÖNDERİYORLARSA AL KARDEŞİM”

Fatih Portakal, deprem sürecinde Haluk Levent ve AHBAP oluşumunu devletin yerine koymaya çalışan odakların başını çekiyordu. Portakal, internet üzerinden yaptığı bir canlı yayında şunları söylemişti: “Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye gittiğinden de haberdar değilim.”

Geçmişte AFAD’ı lekelemeye kalkıp yardım paralarının iç edildiği AHBAP’ı göklere çıkaran Portakal’ın, şimdi kumarda kaybedilen paraların hesabını vermesi bekleniyor!..