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Gündem Türkiye’nin gönderdiği TB2’ler Eş-Şebab'a bomba yağdırdı!
Gündem

Türkiye’nin gönderdiği TB2’ler Eş-Şebab'a bomba yağdırdı!

Türkiye’nin Somali’ye verdiği TB2 model SİHA’lar, ülkede terör eylemlerinde bulunan Eş-Şebab'a bomba yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:05:00 -
Türkiye’nin gönderdiği TB2’ler Eş-Şebab'a bomba yağdırdı!

 Yeni Akit/Ankara 

Somali kanaat önderlerinden Hüseyin İdow Ali’nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye'nin savaş uçakları, Somali'nin merkezinde Eş-Şebab karşıtı askeri operasyonlara katıldı” ifadeleri yer aldı.

Türkiye'den Somali'ye yardım

 

Türkiye, batılı ülkelerin desteklediği terör örgütlerinin kıskacındaki Somali’ye destek veriyor. Ülkenin asker ve polisini eğiten Türkiye, hükümete çeşitli yardımlarda da bulunuyor.

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