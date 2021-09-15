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Gündem Türkiye'nin gizli bilgilerini güle oynaya satmışlar!
Gündem

Türkiye'nin gizli bilgilerini güle oynaya satmışlar!

Kritik savunma projeleriyle ilgili bilgileri yabancılara pazarlayan çetenin iki asker üyesinin, "vatana ihanet" suçu olan casusluğu rutin bir işmiş gibi dalga geçerek, karşılıklı esprilerle yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 06:56:00 - 2021-09-15 07:02:27
Türkiye'nin gizli bilgilerini güle oynaya satmışlar!

Savunma sanayiindeki kritik projelerin bilgilerini yabancılara satan casusluk çetesinin yazışma ve ses kayıtları dava dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, devletin en kritik kurumlarından Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki (DKK) milli projelerin ihale bilgilerinin yabancı firmalara sızdırılmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Denizci 3 emekli albay, 2 binbaşı, 1 SSB eski proje müdürü, 1 iş insanı ve 1 çalışanı ile 2 TUSAŞ çalışanı olmak üzere 11 sanık hakkında dava açıldı. 397 sayfalık iddianamede sanıkların, TSK envanterinde bulunan bazı cihaz ve materyaller, alınması planlanan helikopterler ve özellikleri ile nerelerde kullanılacağı hakkındaki gizli bilgileri para karşılığı yurt dışında savunma alanında faaliyet gösteren firmalara sattığı vurgulandı.

İhbar mektuplarıyla başlayan soruşturmada, sanıklar hakkında dinleme kararı çıkartılarak teknik ve fiziki takibe başlandı. Yabancı firma temsilciliği yapan şirket çalışanı sanık Emre Özlük ile dosyanın diğer sanığı emekli Albay Murat Ali Çömez’in sık sık telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Bir görüşmede Çömez’in mevcut helikopterlerin bilgisi ve alınması planlanan helikopterlerin sayılarını Özlük’e aktardığı belirlendi.

İkili arasındaki konuşma şöyle:

E.Ö.: 12 adet yeni nesil helikopter alımı diye bir şey var, haberin var mı?

M.A.Ç.: Evet sonarlı helikopterler olacak.

E.Ö.: Bu çok uzun dönemli, o zaman en az 5-6 yıl var böyle bir şeyin alınması için.

M.A.Ç.: Tabii, tabii. Asıl önemli olan şu an orta yük nakliye helikopteri, genel maksat, bir de taarruz helikopteri. Bunlar ön planda.

Kritik savunma projeleriyle ilgili bilgileri yabancılara pazarlayan çetenin iki asker üyesi, “vatana ihanet” suçu olan casusluğu rutin bir işmiş gibi dalga geçerek, karşılıklı esprilerle yapmış. Çömez’in, dosyanın sanığı DKK’da görevli Binbaşı İbrahim Altın’a bazı projelerin TSK’nın On Yıllık Temin Tedarik Planı’na (OYTEP) girip girmediğini sorduğu da kayıtlara geçti.

İkili arasında WhatsApp’ta geçen diyalog şu şekilde:

M.A.Ç.: İbrahim merhaba. Bizim Helo Projeleri OYTEP’e girdi mi? OYTEP’de bizden başka proje var mıydı?

İ.A.: Efendim gizli bilgi kusura bakmayın. Daha OYTEP elimize geçmedi. CD ile gönderilecekmiş. Öğrenince size rapor ederim.

M.A.Ç.: Tamam gizli gizli bildir bana.

İ.A.: Efendim o iş bende.

Dinlemelere Emre Özlük’ün, SSB’de eski proje müdürü sanık Yusuf Hakan Özbilgin’den, yapılacak projeler ve pasif radarlarla ilgili Türkiye’de ne tür bir çalışmanın yapıldığını sorduğu görüşme de takıldı. Özlük’ün ASELSAN ve HAVELSAN’ın bu konu ile ilgili herhangi bir çalışmasının olup olmadığına dair bilgiler istediği, Özbilgin’in de kendi çalıştığı birim olmamasına rağmen bilgilere ulaşabileceğini belirttiği görülüyor.

İşte ikili arasındaki o diyalog:

E.Ö.: Pasif radarı konuşmuştuk ya seninle.

Y.H.Ö.: Sen onu teyit edeceksin.

E.Ö.: Biz onu teyit ederiz ama Türkiye’nin bununla ilgili şu ana kadar nasıl bir çalışma yapacağını, ASELSAN ve HAVELSAN bir şey yapıyor mu; öğrenebilir misin?

Y.H.Ö.: Tamam bilgilere ulaşmaya çalışacağım.

Emre Özlük’ün istediği başka bilgilere ulaşmada sıkıntı yaşayacağını söyleyen emekli Albay Murat Ali Çömez, şu ifadeleri kullanıyor:

M.A.Ç.: Sorabilirim ama onu verebileceklerini zannetmiyorum. Şimdi ben emekli oldum ya arkadaşlar tedirginlik gösterecekler.

E.Ö.: Seni sıkıntıya sokacaksa hiç sorma

M.A.Ç.: Sorarım ama hassasiyet gösterebilirler.

Kaynak: Yeni Şafak

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