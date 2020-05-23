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Gündem

Türkiye'nin girişimiyle İslam ülkeleri Filistin için toplanacak

Türkiye, Filistin'in sesi olmaya devam ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler, Türkiye'nin girişimiyle, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planını görüşmek üzere teşkilat bünyesinde olağanüstü toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:57:00 - 2020-05-23 11:16:00
Türkiye'nin girişimiyle İslam ülkeleri Filistin için toplanacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planının görüşüleceği İİT İcra Komitesi Olağanüstü Bakanlar Toplantısı kararı, Türkiye'nin öncülüğünde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü telefon diplomasisiyle alındı.

Filistin yönetimi, toplantı konusundaki resmi talebini İİT'ye Ramazan Bayramı'ndan sonra iletecek.

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Yorumlar

Can

Uygurlari görmemezlikten niye geliyorsunuz. Cin den korkunuz ne. Göbek bagi kredileri mi?
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filan falan

hemen bütün müslüman ülkeler bir olur şimdi
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