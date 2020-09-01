"Türkiye'nin Gençleri Spor Alışkanlıkları" araştırması tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) "Türkiye'nin Gençleri Spor Alışkanlıkları" araştırmasını tamamladı.

TGSP'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin spor alışkanlıklarının detaylı analizinin yapıldığı çalışmada her 4 geçten birinin ideal kilosunun üzerinde olduğunun saptandı.

Anket 26 şehirde 2500 kişiye yapılırken, 15-30 yaş aralığı incelendi.

Anket sonuçlarına göre, spor alışkanlığı olan gençlerin yüzde 22,9 olduğu ve her 4 geçten birinin ideal kilosunun üzerinde olduğu saptandı.





- Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçti





Yapılan ankette gençlerin en fazla takip ettiği spor dalının futbol olduğu ve Galatasaray'ın yüzde 32,2'lik oranla en fazla desteklenen takım olduğu belirlendi.

Galatasaray'ı yüzde 23,1'lik oranla Fenerbahçe takip etti.

Basketbol, futboldan sonra en fazla takip edilen spor olarak dikkati çekti.