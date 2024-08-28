Türkiye’nin geleceği için kilit sektör! Öğrencilerin tercih listesinde ilk sırada, iki katı geliyor! İşte o yükseliş

Profesör Dr. Harun Tanrıvermiş, kökleri 1842 yılına dayanan Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden biri ve aynı zamanda Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi” bölümünün Türkiye’deki önemi üzerine Ceylan Köseoğlu’na değerlendirmelerde bulundu.

“BÜYÜK BİR AÇIK VAR”

Dünyada dolaşan günlük para dengesinin İngiltere’de olduğunu söyleyen Profesör Dr. Harun Tanrıvermiş, “Bu denli nakit dengesinin yaşandığı İngiltere’de gayrimenkul tam bir ticari meta halinde. Biz Türkiye’de bunu yapmaya kalkınca maalesef büyüklerden bir tepki alıyoruz. Çünkü bizim ülkemizde gayrimenkulle manevi bir bağ kuruluyor. İşte tam da bu noktada Batı dünyası ile ayrılıyoruz. Bir yapının tasarım ve proje aşamasından kat hizmetlerine kadar birçok alanda hizmetin yürütüldüğü tek ve öznel bir alan. Dolayısıyla böyle yüksek verimli bir alanda çok büyük bir açık var. Ülkemizde de bu açığı kapatmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

TÜRKİYEDE DEĞERİ BİLİNMİYOR

Türkiye’de henüz bu alandaki değerin keşfedilmediğine ve bilinmediğine vurgu yapan Tanrıvermiş, “İngiltere, gayrimenkul işini öyle bir meta haline getirmiş ki sadece bu alan üzerine fakülteler kurarak bölümler açmış ve öğrenci yetiştirmeye başlamış. Batı dünyasında bu sektörün temeli 1840’lara dayanıyor. Hatta bundan bir ay önce İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Bölümü’nün 25. Yıl dönümü etkinliklerine katıldım. Orada dikkatimi çeken en önemli şeylerden biri Afrika ve Asya ülkelerinden bile bu bölümü tercih eden öğrencilerin olmasıydı. Ama Türkiye bunu bilmiyor. Böyle bir alanının gençlere ne kadar büyük bir katkı sunacağının henüz kimse farkında değil” ifadelerine yer verdi.

Şu an ülke olarak en çok konuşulan ve en önemli konulardan birinin gayrimenkul sektörü olduğunun altını çizen Tanrıvermiş, “Her kafadan bir ses yükseliyor fakat kimse ne yaptığını bilmiyor, çünkü gayrimenkul yönetimi konusunda bilgi olarak yetersizlik hâkim. Burada temel olarak aslında beş ana başlık var, değerleme, gayrimenkulün varlığı, finansmanı, projenin yönetimi ve süresi. Millet olarak tüm bu aşamaları nasıl yönetileceğini bilmiyoruz. Sadece iş veren değil, bir OSB müdürünün dahi gayrimenkul yönetim ve geliştirmeyi bilmesi gerekiyor. Yaşanması muhtemel tehlikeli durumlarda bir tesiste çıkan yangını yönetmesini iyi bilmeli. Burada da biz devreye giriyoruz ve hemen her bölümden öğrencileri bu bölümde yüksek lisansa bekliyoruz” cümlelerine yer verdi.

SEKTÖRE İLGİ ARTIYOR

Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi sektörüne ilginin gittikçe arttığını söyleyen Tanrıvermiş, “Dolayısıyla bir binanın proje aşamasından güvenlik hizmetlerine kadar nasıl hizmet verileceğini bilmek ve okumak gerekiyor. Ankara Üniversitesi çığ gibi büyüyen tesis yönetimi, gayrimenkul yönetimi alanlarında öğrencilere sadece lisans değil, yüksek lisans ve doktora eğitimi de sunuyor. Yüksek puan alan öğrencilerin mühendislik, mimarlık yerine bu alanı tercih etmelerini istiyoruz. Burada şu anda 71 ilden bine yakın yüksek lisans ve doktora programı öğrencisi var. 11 ülkeden öğrencilerimiz var. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde çok daha farklı ülkelerden öğrenci çekeceğiz. Mezun olan öğrencilerimize yönelik bir mezun bilgi sistemimiz var. Bu sayede mezun öğrencilerle olan irtibatı kesmemiş oluyoruz, nerede çalıştıkları hakkında da bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Bu bölümden mezun olan kişilerin bazıları mevcuttaki işinden ayrılıyor onlara da hak veriyorum daha iyi bir maaşla daha iyi bir kariyer yapma fırsatları doğuyor çünkü. Genelde öğrenciler daha mezun olmadan işe yerleşmiş oluyorlar hem çalışıp hem eğitime devam ediyorlar. Lisansın son 2 haftasında kariyer günleri yapılıyor. Burada iş görüşmeleri yapılıyor. Yani kısacası mezuniyetten 6 ay sonra yüzde 90 oranında öğrenci işe yerleşmiş oluyor ve ilk maaşı ise asgari ücretin iki katı oluyor. Ayrıca tecrübe aranmadan işe alınan öğrenciler mutlaka burada bir yılını dolduruyorlar ve tecrübe kazanmış oluyorlar” şeklinde konuştu.

PROF. DR. HARUN TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Harun Tanrıvermiş, 1972 doğumlu aslen Orduludur. 1987 yılında öğrenci olarak geldiği Ankara Üniversitesi’nde Ziraat Fakültesi tarım ekonomisi bölümünden mezun olarak 1991 yılları arasında aynı dal üzerinde yüksek lisansını tamamladı. Gelişime ve eğitime çok önem veren Tanrıvermiş, 1995 yıllarında AB çevre yönetimi alanında da bir yüksek lisans gerçekleştirdi. Birçok alanda da lisansüstü kurslara katılım sağlayarak 1996 yılında doktorasını tamamladı. Doktorasını arazi ekonomisi üzerine yapan Tanrıvermiş, bu süreçten sonra İngiltere ve Avrupa ülkelerinde çalışma fırsatı buldu.1999 yılında yardımcı doçent olmasının ardından dokuz yıl sonra profesörlüğe yükseldi. 96 yılında çalışma arkadaşları ile başladıkları gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümünü uzun çalışmalar sonrasında 2007 yılında Ankara Üniversite’sine kazandırdı ve fakülte başkanı oldu. 12 Eylül 2014 tarihinden bu yana hem uygulamalı bilimler fakültesinin dekanlık görevini hem de fakültenin gayrimenkul gelişme yönetimi ana bölüm başkanlığı görevini yürütüyor.