0553 313 94 23

"Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kitap, dergi ve gazetede KDV oranının sıfırlanacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu, Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza." dedi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:03
"Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. 

Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "kitapta, dergide, gazetede" yüzde 8 olan KDV oranının sıfırlanacağını açıklamasına değindi.

Bunun, Türkiye'nin çok uzun yıllardır beklediği büyük bir müjde olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Aslında kitapla ilgili görünüyor ama bütün öğrencilerimizi, anne babaları, yayıncıları, eğitim sistemini okullardaki kütüphaneleri ve bütün çevre değişkenleri ilgilendiren bir husus. Bu Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini ülke ölçekli büyük bir müjde olarak değerlendiriyoruz. Kültür hayatımıza, eğitim hayatımıza hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Selçuk, Ordu ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Okul müdürleri ve yöneticilerle bazı toplantılar yaptık. Bu toplantılar çerçevesinde de eğitim sistemimizdeki kaliteyi daha da yükseltmek için ne tür tedbirler alınabilir, bu konularda görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığına, bazı istişarelerde bulunmak için geldiklerini kaydeden Selçuk, "İl teşkilatındaki bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Ordu'nun kalkınması için her türlü proje üstünde görüş alışverişinde bulunuyoruz. Dolayısıyla çok verimli ve güzel bir gün oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, daha sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 07:27
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. KDV oranı
  3. Milli Eğitim Bakanı
  4. Ordu
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleceğin gıdası çevre dostu bakliyatlar olacak
    1. Geleceğin gıdası çevre dostu..
    2. İşte İstanbul'da tanzim satışların..
    3. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    4. İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    5. İsviçre'de Müslüman kadınlara..
    6. Guterres mültecilere kapılarını..
    7. Suudi Arabistan'da bir ilk! Resmen..
    8. FETÖ'cü Kemal Öksüz bugün hakim..
    9. "Türkiye'nin geleceği için atılmış..
    10. Giresun ve Rize karayipler gibi..
    11. Müslüman vekil Omar'ın İsrail..
    12. Uyuşturucu ile mücadeleye vatandaş..
    13. Bursa'da ele geçirildi! Tam 1 ton 300..
    14. Başvurular bugün başlıyor! Binlerce..
    15. Türkiye'de üretiliyor, ABD'de..
    16. Başvurular bugün başlıyor! Binlerce..
    17. Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan..
    18. Meteoroloji'den kritik uyarı: Bu..
    19. Hastalık yayılmaya başladı! Zombi..
    20. Yazılı medyaya 'KDV desteği' birçok..
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte sonuçlar
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte sonuçlar