Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
- ABD Erkek Basketbol Takımı, zirvedeki, Türkiye ise 15. sıradaki yerini korudu
ANKARA (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 3 ve 4. maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'a 79-62 yenilen, Hollanda'yı ise 73-71 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 520,3 puanla yerini korudu.
Klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.
İlk 10'daki tek değişiklik ise Rusya'nın 2 basamak yükselerek 9'unculuğa yerleşmesi oldu.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|ABD
|781,4
|-
|2
|İspanya
|721,2
|-
|3
|Avustralya
|666,5
|-
|4
|Arjantin
|662,3
|-
|5
|Sırbistan
|660,5
|-
|6
|Fransa
|657,9
|-
|7
|Yunanistan
|656,7
|-
|8
|Litvanya
|633,4
|-
|9
|Rusya
|599,2
|+2
|10
|Brezilya
|591,9
|-