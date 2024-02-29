Türkiye’nin F-16 Viper uçakları satışında taslak teklif: Türkiye'ye ulaştı! Hava Savunma Bakanlığı duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Türkiye’ye 23 milyar dolar tahmini maliyet ile 40 yeni F-16V ve 79 modernizasyon kiti satışını onaylamıştı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 26 Ocak 2024 tarihinde vermişti.

Tahmini maliyeti 23 milyar dolar olan sözleşmede (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur); şunlar yer almakta:

32 adet F-16 C Block 70 uçağı,

8 adet F-16 D Block 70 uçağı,

48 adet F110-GE-129D motor (40 kurulu, 8 yedek),

149 adet görüntü üretici sistemi (iPDG) (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 99 (adet 79 kurulu, 20 yedek)),

149 adet AESA Radarı (40 kurulu, 10 yedek, 99 modernizasyon programı için),

169 adet Modüler Görev Bilgisayarı (MMC) 7000AHC (veya mevcut görev bilgisayarı) (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 119 adet),

159 adet SAASM veya M Kodu özelliği ve Hassas Konumlandırma Hizmeti (PPS) içeren Gömülü Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Ataletsel Navigasyon Sistemleri (INS) (EGI) (40 kurulu, 8 yedek parça, modernizasyon programı için 111 adet,

168 adet Entegre Viper Elektronik Harp Paketi (IVEWS) veya eşdeğer Elektronik Harp sistemi (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 118),

858 adet LAU-129 güdümlü füze lançeri,

44 adet M61 Vulcan topu (40 kurulu, 4 yedek),

16 adet AN/AAQ-33 SNIPER Gelişmiş Hedefleme Podu (ATP),

151 adet Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtım Sistemi-Ortak Taktik Telsiz Sistemi (MIDS-JTRS) (40 kurulu ve 4 yer terminali, 8 yedek ve 99 modernizasyon programı için),

952 adet AMRAAM AIM-120C-8 veya eşdeğer füzeler,

96 adet AMRAAM güdüm bölümü,

864 adet GBU-39/B güdüm kiti,

2 adet GBU-39(T-1)/B SDB-1 güdümlü test aracı,

2 adet GBU-39(T-1)/B SDB-1 tatbikat bombası,

96 adet AGM-88B HARM anti radyasyon füzesi,

96 adet AGM-88E AARGM anti radyasyon füzesi,

10 adet AARGM Eğitim Füzesi (CATM),

11 adet AARGM kontrol bölümü,

12 adet AARGM güdüm bölümü,

401 adet AIM-9X Block II Sidewinder füzesi,

12 adet AIM-9X Block II Sidewinder Sabit Hava Eğitim Füzesi,

40 adet AIM-9X Block II Sidewinder taktik yönlendirme ünitesi,

12 adet AIM-9X Block II Sidewinder CATM yönlendirme ünitesi,

12 adet MK82,

GBU-31 için 850 adet JDAM KMU-556 kuyruk kiti,

GBU-31v3 için 200 adet JDAM KMU-557 kuyruk kiti,

GBU-32 için 384 adet JDAM KMU-559 kuyruk kiti,

GBU-38 veya Lazer JDAM GBU-54 için 3 adet JDAM KMU-572 kuyruk kiti,

1.050 adet FMU-152 tapası.

defenceturk'e göre: Bunlara ek olarak pakette AMRAAM CATM’leri, AIM-9X Sidewinder eğitim füzeleri ve Aktif Optik Hedef Dedektörleri (AOTD), HARM kontrol bölümleri, roket motorları ve savaş başlığı yedek parçalar; FMU-139 Ortak Programlanabilir Tapalar; GBU-54 için DSU-38 Lazer Güdüm Setleri, füze konteynerleri, AN/ARC-238 radyoları, AN/APX-127 veya eşdeğeri Gelişmiş Dost veya Düşman Tanımlama (AIFF) Mod 5 ile Birleşik Sorgulayıcı Transponderleri (CIT), Ortak Kaska Monte Cueing Sistemleri (JHMCS) II veya Scorpion Hibrit Optik Tabanlı Atalet Takip Cihazı (HObIT) kaska monteli ekranlar, Kızılötesi Arama ve İzleme (IRST) bölmeleri; AN/ALE-47 Karşı Tedbir Dağıtım Sistemleri (CMDS), KY-58 ve KIV-78 şifreleme cihazları, Basit Anahtar Yükleyiciler (SKL’ler), ek güvenli iletişim, hassas navigasyon ve kriptografik donanım, Uçuş Görev Planlama Sistemleri (FMPS), Uzaktan Kumandalı Video Gelişmiş Alıcılar (ROVER) 6i/6Sis; Taktik Ağ ROVER kitleri ve STINGER Çok Yönlü (MBI) antenler, SNIPER podu direkleri, işaret fişekleri ve mühimmat; bomba bileşenleri ve Mühimmat Yerleşik Test Yeniden Programlama Ekipmanı (CMBRE), Üçlü Füze Fırlatıcı Lançeri (TMLA), uçak, aviyonik ve silah entegrasyonu, test desteği ve ekipmanı, F-16 Block 40 ve Block 50+ uçakları için modernizasyon yükseltme kitleri ve Hizmet Ömrü Uzatma Programı (SLEP) modifikasyonları, uçak ve motor onarımı ve bakım sonrası yenileme; motor ve uçak yedek ve onarım parçaları, sarf malzemeleri ve aksesuarları ile onarım ve iade desteği, uçak, motor, yer, ve pilot destek ekipmanı; Sınıflandırılmış/Sınıflandırılmamış Bilgisayar Programı Kimlik Numarası (CPIN) sistemleri; elektronik harp veritabanı desteği; direkler, fırlatıcı adaptörleri, silah arayüzleri, bomba ve fırlatma rafları, uyumlu yakıt tankları ve seyahat bölmeleri, hassas ölçüm ekipmanı laboratuvarı ve kalibrasyon desteği, yayınlar, kılavuzlar ve teknik belgeler, haritalar ve haritalama verileri, tesisler ve inşaat desteği, simülatörler ve eğitim cihazları; personel eğitimi ve eğitim ekipmanı yer almakta.

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