"Kilo kaybetmek amacıyla Çin çayı kullanımıyla hemodiyaliz hastası olan bir kişi hatırlıyorum" Bir hastasının yaşadığı duruma ilişkin konuşan Bilge, "Kilo kaybetmek amacıyla Çin çayı kullanımıyla akut böbrek yetersizliğiyle gelip kalıcı olan ve hemodiyaliz hastası olan bir hasta hatırlıyorum, önceki yıllara ait. Kilo kontrolü gibi farklı amaçlar için kullanılan, içinde ne olduğunu bilmediğimiz, kış, karışım çayı vs. birey alerjik olabilir ya da o güne kadar hiç alerjisi yoktur bugün için ani bir takım çok ciddi ölümle sonuçlanabilecek tablolara da ilerleyebilir. Geç çıkan sonuçları da olabilir; geri dönülemez. Çayı tüketen hastamız, genç bir kızdı, 20'li yaşlarda. Eczanede satılmayan kilo kontrolü amaçlı kendisinin de Çin çayı olarak ifade ettiği ürünü, düzenli, içerisindeki önerilere uygun olarak kullanması neticesinde genel durum bozukluğuyla acilimize gelip sonrasında kalıcı bir hemodiyaliz hastası olarak hayatına devam etmek zorunda kaldı. Herhangi bir takviyeyi almadan önce hekime başvurmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. "Kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalı" "Hastaların yaşına, kullandığı ilaçlara, hastalığına, belirtilerine göre herhangi bir tavsiye gerekirse bulunuyoruz" diyen Uzm. Dr. İyed Oğuz, "Son zamanlarda sosyal medyadan dolayı insanlar çeşitli şeyler duyuyor ama bilimsel baktığımızda sadece bildiğimiz şeyleri tavsiye edebiliyoruz. Özellikle yaşlı, kalp, şeker vs. hastalığı olan hastalarda kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Son zamanlarda hastalar rahatlamak ya da başka amaçlarla sarı kantaronu yaygın bir şekilde kullanmaya başladılar. Kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarında sarı kantaron, meyan kökü şerbeti gibi ürünler kan sulandırıcıyla etkileşime girip kanamaya yol açabilir ya da diğer yan etkiler de olabilir. Özellikle şu an kış dönemine giriyoruz ve grip yavaş yavaş başladı, hastalar acillere gelmeye başladı. Kan değerlerine, vitaminlerine bakmak lazım. Ona göre herhangi bir eksiklik vs. varsa gerekli takviyelerle destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz" dedi. "En kullanmaması gereken kişiler; gebeler" Sosyal medya ya da çevre önerisiyle ürünlerin kullanımına başlanamayacağını söyleyen Oğuz, yarar amacıyla başlanan ürünlerin geri dönüşümsüz problemlere neden olabileceğine dikkat çekti. Oğuz, hekimlerin önerilerini kişiler özelinde yaptığını her ürünün de her kişiye iyi gelmeyeceğini ifade ederek, "Toksik bir şekilde bize hastalık olarak; böbrek, karaciğer, yetmezliği olsun geri dönebilir. En kullanmaması gereken kişiler; gebeler çünkü bebeğe plasentayla çok kolay bir şekilde geçebiliyor. Özellikle karışımların içerisindeki o toksik maddeler o yüzden doktor tavsiyesi olmadan hiçbir şey kullanmamalarını öneriyoruz. Magnezyum, vücut bağışıklık sistemimiz, sinir iletimi, uyku düzeni ve hatta kan basıncı düzenlenmesi için çok gerekli ama ilk başta bir kan değerlerinize bakmamız lazım" diye konuştu.