Borçlanmada Galatasaray’ı 5 milyar dolar aştı! Fenerbahçe’nin borcu 36.4 milyar lira
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ederken, kulübün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla toplam borcunun 36 milyar 384 milyon lira olduğu açıklandı. Sarı-Lacivertli ekibin en büyük rakiplerinden Galatasaray borcunun, 31 Mayıs 2026 itibarıyla 31 milyar 373 milyon 518 bin 946 lira olduğunu duyurmuştu.
Fenerbahçe’nin güncel borç miktarı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklandı.
Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Faaliyet Raporu’nu okudu. Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 22 milyar 727 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 13 milyar 935 milyon lira olduğunu belirtti. Fenerbahçe Kulübü’nün toplam borcunun ise 36 milyar 384 milyon lira olduğu açıklandı.