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Aktüel Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Erbil Valisi Sofi için başsağlığı mesajı
Aktüel

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Erbil Valisi Sofi için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:34:59 -
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Erbil Valisi Sofi için başsağlığı mesajı

ERBİL (AA) -Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Erbil Valisi Fersat Sofi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erbil Valisi Sofi'nin vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Mesajda, "Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sofi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Türkmen Bakan, "Erbil Valisi kardeşimiz Sn. Dr. Fırsat Sofi'nin vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Yüce Allah'tan merhuma rahmet ve ailesine başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.

Sofi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Sofi, bu sabah yaşamını yitirmişti.

Erbil Valiliğinden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Sofi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

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