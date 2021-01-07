Türkiye'nin 'endişeliyiz' açıklamasına CNN'den ilginç çıkış: Bu bizim dilimiz

ABD'de Donald Trump destekçileri başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Joe Biden'ın hile yaptığı iddiasıyla miting düzenledi. Öfkesini alamayan kalabalık daha sonra Kongre binasına baskın düzenledi. Olaylarda 4 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Bu gelişmeyi canlı yayında değerlendiren CNN International muhabiri Clarissa Ward, Türkiye'nin olaylara ilişkin 'endişe duyuyoruz' açıklamasını şaşkınlıkla karşıladı.

Seçimlerde 'hile' iddiası ortalığı karıştırdı

Geride kalan kasım ayında ABD halkı, yeni başkanını sandık başına gitti. Seçimden Joe Biden zaferle ayrılınca, mevcut başkan Donald Trump seçimlerde hile yapıldığını iddia etti.

Tüm gelişmelerin üzerine dün ABD Kongresi'nde Biden'ın seçim zaferinin resmiyet kazanmasından önce Trump bir miting düzenledi. Hile iddialarını yineleyen Trump'ın sözleri destekçilerini harekete geçirdi.

4 kişi öldü onlarcası yaralandı

Öfkeli kalabalık mitingin ardından Kongre binasına saldırdı. Dünya kamuoyunda şok etkisi yaratan olaylarda 4 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Türkiye'den 'endişeliyiz' açıklaması

Türkiye de olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, ''Endişe duyulduğunu'' vurguladı. Bu açıklama CNN International muhabiri Clarissa Ward'ı bir hayli şaşırttı.

CNN'den Türkiye'nin açıklamasına ilginç çıkış

Ward bu tip söylemlerin genelde ABD tarafından diğer ülkelere yöneltiğini vurgulayarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın mesajını okudu.

Ward, Türkiye'den böyle bir açıklama gelmesinin şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil." ifadelerini kullandı.