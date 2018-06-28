Türkiye'nin en zengin iş adamları listesinde yer alan Şarık Tara vefat etti!

Türkiye'nin en zengin iş adamları listesinde 7. sırada yer alan Şarık Tara çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği açıklandı. Şarık Tara Enka Holding'in onursal başkanıydı. Enka Holding Fahri Başkanı Şarık Tara, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Enka Holding'den cenaze merasimine ilişkin bir açıklama gelmedi.

ŞARIK TARA KİMDİR?

1930 Üsküp doğumlu Şarık Tara, Enka Holding Fahri Başkanıdır ve inşaat yüksek mühendisidir. Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanıdır 2014 yılında ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye´nin en fazla vergi veren kişisi olmuştur. 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye´nin en zengin 6. ismi olmuştur.

Forbes Türkiye, bu yıl 13'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini yayınladı. Enka İnşaat’ın patronu Şarık Tara bu listede 7’nci sırada yer almıştı.