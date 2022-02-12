Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı
Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.
Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.
Zekâ seviyelerini merak eden vatandaşların girip çeşitli soruları cevaplandırarak IQ ortalamalarını ölçebileceği sitenin dün paylaştığı bir liste, sosyal medyada gündem oldu.
İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...
1. Eskişehir - 105,20
2. Ankara - 104,91
3. İzmir - 104.51
4. Muğla - 104,12
5. Çanakkale - 104,02
6. İstanbul - 104,02
7. Kocaeli - 103,85
8. Balıkesir - 103,59
9. Bursa - 103,47
10. Kırklareli - 103,28
11. Trabzon - 103,37
12. Antalya - 103,29
13. Tekirdağ - 102,82
14. Zonguldak - 102,68
15. Yalova - 102,58
16. Karaman - 102,52
17. Uşak - 102,37
18. Konya - 102,36
19. Rize - 102,32
20. Denizli - 102,14