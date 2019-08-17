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Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına ziyaretçi akını

Artvin’deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Cam Seyir Terası, Ağustos ayı itibariyle 15 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:21
Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına ziyaretçi akını

Artvin’deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Cam Seyir Terası, Ağustos ayı itibariyle 15 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Dört günlük bayramım tatilinde ise 5 bin kişi ziyaret etti.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin’deki Hatila Vadisi Milli Parkı’nda yaptırılan Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası, her gecen yıl ziyaretçi sayısını arttırıyor.


2016 yılının Ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkiinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi’nden ise 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.


Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam alana sahip seyir terası, havaların ısınmasıyla birlikte yeni turizm sezonunda da ziyaretçilerinin akınına uğruyor.


2018 yılı Ağustos ayı itibariyle cam seyir terasını 15 bin kişi ziyaret etti. Dört günlük kurban bayramında ise 5 bin kişi ziyarette bulundu. 2017 yılı içerisinde, 22 bin 500 kişinin ziyaret etti cam seyir terasını 2018 yılı sonun, bu sayıyı geçmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:21
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