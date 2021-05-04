Türkiye’nin en modern İnşaat Laboratuvarı Binası Boğaziçi’nde yükseliyor

İki bloktan oluşacak 4 bin 700 metrekarelik yapının 2021’in sonunda tamamlanması planlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü yeni ve modern bir yapıya kavuşuyor. Rektör Prof. Dr. Melih Bulu ve yardımcılarının katıldığı törenle temeli atılan İnşaat Laboratuvarı Binası’nın yapımına başlandı.

Toplam iki bloktan oluşuyor

İki bloktan oluşan yapının ofis bloğu 694, yapı laboratuvarı bloğuysa 702 metrekare inşaat oturumuna sahip. Toplam inşaat alanı 4 bin 700 metrekare olan yapıda ofis bloğu bir bodrum kat, zemin kat ve 3 diğer kattan oluşuyor. Yapı laboratuvarı bloğunda ise bir bodrum kat ve 13.50 metre yüksekliğinde bir zemin kat bulunuyor. Yapı laboratuvarı bloğunda yer alan 19 x 14,5 x 13.5 metre ölçülerine sahip strong-wall ve strongfloor test alanı bu ölçülere sahip Türkiye’deki ilk laboratuvar olmasıyla dikkat çekiyor.

Çevreye duyarlı cephe kaplaması

Dış cephesinde çevreye duyarlı bir dış cephe kaplama malzemesi ve giydirme cephe sistemleri ile alüminyum doğramalar kullanılacak. Ofis bloğu bodrum katında fonksiyona yönelik depo ve teknik hacimler var. Zemin katta ve birinci katta ise malzeme ile zemin bölümlerine ait çeşitli laboratuvarlar, teknisyen odaları mevcut. Yapının ikinci ve üçüncü katlarda ise 27 ofis, bir derslik, bir toplantı odası ve bir de oturma alanı bulunuyor.

2021’in sonunda tamamlanacak

Yapı Laboratuvarı Binası alüminyum kenet sistem çatı kaplama ve çelik çatı strüktürüne sahip ve ofis bloğu ise teras çatı olarak inşa edilecek. İnşaatın 2021 sonunda tamamlanması planlanıyor.