Türkiye'nin en lezzetli tarifi! Bunları ekleyin, lezzeti artsın! İncir uyutması tarifi nasıl yapılır?
İncir yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri. Sütlü tatlılar da hem besleyici hem de ferah oluşlarıyla yazın çok sık tüketiliyor. Peki bu ikisini bir araya getiren bir tatlıya ne dersiniz? İncir uyutması tarifi sizin için geliyor.
Yapımı için malzemeler
10 adet kuru incir
3 bardak süt
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
İncir uyutması tarifi Nasıl yapılır?
İncirleri temizleyip sıcak suda bekletin. Yumuşayınca mink minik doğrayın. Sütü bir tencere ısıtın.
İncirleri ekleyip el blender'ından geçirin. Tatlı kaselerine paylaştırın. Cevizle süsleyin. Üzerlerini streçleyip örtü örtün ve kendi ısısıyla mayalanmalarını sağlayın. Sonrasında buzdolabında soğutun.
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