Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu
Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk Akıncı TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1 gökyüzü ile buluştu.
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran BAYKAR Savunma "AKINCI S-1, Milli Mücadelenin başladığı #19Mayıs1919'un 102. yıl dönümünde ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise "#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı." mesajını paylaştı.