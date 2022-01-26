Türkiye'nin en çok tarım ithalatı yaptığı ülke belli oldu

2021’de Rusya’dan yapılan tarım ürünü ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla 4.3 milyar dolar oldu ve Türkiye 1,4 milyar nüfuslu Çin’i geçip Rusya'dan en çok tarım ürünü alan ülke oldu.

Tarımsal İhracat Kurumu Agroexport, Türkiye'nin Rusya'dan tarım ürünleri ithalatında ilk sıraya yükseldiğini açıklandı. Geçen yıl Rusya'dan yapılan tarım ürünü ithalatı yüzde 38 artışla 4.3 milyar dolar oldu ve Türkiye birinciliğe yükseldi. İlk sıradaki 1.4 milyar nüfuslu Çin, ikinciliğe indi.

Rusya'dan 6.7 milyon ton buğday ithalatına 1.8 milyar dolar, 913 bin ton ayçiçek yağına 1.1 milyar dolar, 1.2 milyon ton yemlik arpa ithaline 309 milyon dolar, 1.1 milyon ton hayvan yemi ithalatına 235 milyon dolar ve 1.1 milyon ton mısır ithalatına 235 milyon dolar ödeyerek Rus çiftçisinin cebini doldurduk. Türkiye, Rusya'nın tarımsal ihracatında tek başına yüzde 12 payla birinci durumda.

Ayrıca Ocak-Ekim 2021 döneminde Rusya'nın Türkiye'ye ihracatının yüzde 57.9 artışla 20 milyar 438 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği görülürken, aynı dönemde Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı ise yüzde 32.5 artışla 5 milyar 254 milyon dolar oldu.