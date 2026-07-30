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Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe devler liginde durdurulamıyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe devler liginde durdurulamıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı.

#1
Foto - Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe devler liginde durdurulamıyor!

Kadıköy'deki ilk mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-lacivertli temsilcimiz, deplasmanda elde ettiği beraberlikle toplamda 2-1'lik skora ulaşarak turu geçen taraf oldu.

#2
Foto - Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe devler liginde durdurulamıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, maçın 12. dakikasında Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kanarya, 45+10. dakikada ise Michal Sacek’in golüne engel olamadı ve devre 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

#3
Foto - Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe devler liginde durdurulamıyor!

İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 2-1’lik skorla tur biletini alan taraf oldu.

#4
Foto - Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe devler liginde durdurulamıyor!

Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İki ekip arasındaki ilk maç 4-5 Ağustos, rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Kanarya, ilk maçı evinde oynayacak.

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