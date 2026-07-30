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Yaşam Mahalle savaş alanına döndü! Angus firar etti, sahibi atla peşine düştü
Yaşam

Mahalle savaş alanına döndü! Angus firar etti, sahibi atla peşine düştü

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Hatay’ın Antakya ilçesinde ahırdan kaçan angus, sokaklarda koşturarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Birkaç araca zarar veren hayvanın peşine, sahibi atla düştü.

Hatay’ın Antakya ilçesinde ahırdan kaçan angus mahalleyi birbirine kattı.

 

Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde bir ahırdaki angus cinsi büyükbaş hayvan firar etti. Kısa sürede mahalleyi birbirine katan hayvanın sokaklarda koşturduğu ve vatandaşları korkuttuğu anlar kameraya yansıdı. Vatandaşlar kaçarak kurtulurken, birkaç araç zarar gördü. Hayvan, bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı.

 

Kaçan angusun mahallede korkuya neden olduğunu ifade eden Mehmet Dönmez, "Dün akşam dedemlerde yemek yiyorduk, bir baktık can havliyle kaçanlar vardı. Sonra öküzün kaçtığını öğrendik, biz de aşırı korktuk. Arkadan da atla sahibi kovalıyordu. Biz de hemen evlere kaçtık. Birkaç araca zarar verdi. Bize vursaydı kötü olurdu, çok korktuk. Allah korudu ve kaçabildik" dedi.

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