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Gündem Gökyüzünde hassas selamlama! NATO, Türk Yıldızları’nın uçuşunu paylaştı
Gündem

Gökyüzünde hassas selamlama! NATO, Türk Yıldızları’nın uçuşunu paylaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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NATO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşıladığı sırada Türk Yıldızları’nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun görüntülerini paylaştı.

Ankara semalarında Türk Yıldızları’nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşu NATO’nun paylaşımında yer aldı.

 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda yaptığı selamlama uçuşunun görüntülerine yer verildi. 'Hassas Kanatlar' notuyla yapılan paylaşımda, "Türk Yıldızları akrobasi ekibi, NATO Zirvesi sırasında Ankara üzerinde hassas zamanlamayla bir selam uçuşu gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

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