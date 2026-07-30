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Dünya Almanya'da gurbetçiler birbirine girdi: 'En Almancı benim' kavgası kamerada
Dünya

Almanya'da gurbetçiler birbirine girdi: 'En Almancı benim' kavgası kamerada

Yeniakit Publisher
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Berlin sokaklarında trafikte yol verme yüzünden birbirine giren iki Türk sürücünün "En Almancı benim" iddiasıyla yaptığı kavga, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Küfürlerin ve hakaretlerin havada uçuştuğu o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Berlin'de trafikte tartışan iki Türk sürücünün o anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada sürücülerin "Ben senden önce buradaydım" sözleri dikkat çekti.

Almanya, Avrupa'da yaşayan Türk gurbetçilerin en fazla ikamet ettiği ülkelerin başında geliyor.

Türk vatandaşlarının ağrılıklı olarak yaşadığı başkent Berlin'de trafike kaydedilen görüntüler ise çok konuşuldu.

Trafikte Almanca tartışmaya tutuşan iki sürücü, daha sonra araya giren Türkçe sözcüklerle birbirlerine sözlü saldırıda bulundu.

EN ALMANCI BENİM TARTIŞMASI

Trafikte birbirine giren Türk taksi şoförü ile Türk gencinin kavgasında ezber bozan anlar da kaydedildi.

Birbirlerine Türkçe küfürler yağdıran sürücüler, bir anda birbirlerine üstünlük kurmak için “En Almancı benim” tartışmasına tutuştu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Almanya'da doğduğunu iddia eden bir sürücü, diğer sürücüye "Seni buraya mı sürdüler" sözleriyle üstünlük kurmaya çalıştı.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girerek gündem oldu.

 

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