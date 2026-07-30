Akaryakıta yeni zam!
Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına 31 Temmuz Cuma gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek, motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 2 lira 66 kuruş zam yapılmasının beklendiğini açıkladı. Zammın pompaya ne kadar yansıyacağına ilişkin nihai tutarın ÖTV uygulamasına göre değişebileceği belirtildi.