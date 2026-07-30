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Akaryakıta yeni zam!

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Akaryakıta yeni zam!

Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına 31 Temmuz Cuma gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek, motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 2 lira 66 kuruş zam yapılmasının beklendiğini açıkladı. Zammın pompaya ne kadar yansıyacağına ilişkin nihai tutarın ÖTV uygulamasına göre değişebileceği belirtildi.

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Foto - Akaryakıta yeni zam!

Brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor. Son olarak motorinin litre fiyatında yeni bir artış beklentisi oluştu.

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Foto - Akaryakıta yeni zam!

MOTORİNE 2,66 LİRALIK ZAM BEKLENTİSİ Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada motorine gece yarısından itibaren 2 lira 66 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu. Aydilek, zammın bir bölümünün Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanmaması hâlinde pompaya yansıyacak tutarın daha yüksek olabileceğini ifade etti. Beklenen artışın fiyatlara yansıması durumunda motorinin litre fiyatı İstanbul’da 79 lirayı, Ankara ve İzmir’de ise 80 lirayı aşacak.

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Foto - Akaryakıta yeni zam!

Benzin: 67,10 TL

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Foto - Akaryakıta yeni zam!

Motorin: 77,21 TL

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Foto - Akaryakıta yeni zam!

LPG: 31,19 TL

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