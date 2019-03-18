Türkiye’nin en büyük tarım fuarı AGROEXPO rekor kırdı

Orion Fuarcılık tarafından 14. kez düzenlenen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 70 ülkeden 854 katılımcı firmayı 337 bin 240 ziyaretçiyle buluşturdu.

Orion Fuarcılık tarafından 14. kez gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-10 Şubat tarihlerinde 70 ülkeden 854 katılımcı firmayı 337 bin 240 ziyaretçi ile buluşturdu. Dört gün boyunca ulusal ve uluslararası etkinlikler ile fuar boy gösterdi.

“Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 4. büyük tarım fuarı olan 14. AGROEXPO vesilesi ile Türkiye tarımının kalbinin attığı ve Ege’nin incisi İzmir’de uluslararası ve yerli konuklara ev sahipliği yapmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını” dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fuarın açılış töreninden hemen sonra Orion Fuarcılık’ın ev sahipliğini yaptığı “Dünya’da Tarımın Geleceği” konulu Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi’ni 15 ülke bakanı ile gerçekleştirdi. Fuarda 2 binin üzerinde iş insanı arasında gerçekleşen ikili iş görüşmeleri sayesinde 600 milyon dolarlık bir ticaret hacmi sağlayan AGROEXPO, sektörün lider fuarı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu ile Ege İhracatçı Birliklerince de düzenlenen ikili görüşmelerde yüzlerce iş insanı bir araya geldi.

Dünya tarımı yine 15. kez AGROEXPO’da

AGROEXPO 6-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile 15. kez buluşturmaya hazırlanıyor. 2020 yılında yine Türkiye’nin en büyük fuar alanı olan Fuar İzmir’de 110 bin metrekarelik kapalı alan içerisinde 14 holün tamamında düzenlenecek olan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı; 15. yılında yurt dışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini ve çiftçilerini Ege’nin incisi İzmir’de ağırlayacak. Sektörün bu lider fuarı 75 ülkeden 950 katılımcı ve 350 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanırken, üreticiler için Türkiye’nin tüm bölgelerinden binlerce otobüs organizasyonu gerçekleştiriyor.

Orion Fuarcılık ev sahipliğinde düzenlenecek olan tarımın bu en iddialı zirvesinde, yine ulusal ve uluslararası seçkin firmalar, tarım sektörü profesyonelleri ile bir araya gelecek.