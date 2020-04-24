Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu yerli sistemlerle donatılıyor

Farklı kulvarlarda uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren ve önemli bir tecrübe birikimine sahip olan AYESAŞ, TCG Anadolu (L 400)'da da önemli görevler üstlendi. Platformda kullanılacak olan yönetim sistemi için 17 adet konsol teslim eden firma, Test ve Eğitim Gemisi (TVEG) Projesi'nde de konsol kabinetlerinin ve savaş idare sistemi donanımlarının tasarım ve üretimini gerçekleştirdi.

Yerli savaş yönetim sistemi de HAVELSAN'dan

Ayrıca HAVELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ve en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen, Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT, TCG Anadolu'ya entegre ediliyor.

Eylül ayında MİLGEM Projesi kapsamında denize indirilen 4. gemi olan TCG Kınalıada’ya entegre edilen ADVENT, Sedef Tersanesinde inşası devam eden Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG ANADOLU’ya da entegre ediliyor