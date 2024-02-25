Türkiye'nin en büyük 2. camii Şahinbey'de Berat coşkusu! Doldu, taştı...

Şubat ayında açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Şahinbey Millet Camii, Berat gecesinde doldu, taştı.

Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla idrak edildi.

Düzenlenen programda Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar gecenin önemini anlatan vaazlar vererek Filistin’de yaşamını yitiren Müslümanlar için dualar okundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Berat gecesini Şahinbey Millet Camii'nde geçirdi.



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Başkan Tahmazoğlu böylesi bir gecede vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Berat gecesi af, mağfiret ve aydınlanma gecesidir. Berat Gecesini, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de iyi bir fırsattır. Bu mübarek gecenin aramızdaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla, bu mübarek gecenin başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah’ın milletimizi her türlü afet ve musibetten esirgeme sini temenni ediyorum. Bu gece de yapacağımız ibadetlerin ve duaların kabul olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Tüm hemşerilerimin, ülkemizin ve İslam âleminin mübarek Berat Gecesi’ni yürekten kutluyorum”

Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi’ndeki programa katılan vatandaşlar, caminin içini ve avlusunu doldurdu. Programda, vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ilahiler dinledi, namaz kıldı ve dua etti. Cami bahçesine kurulan çadırlarda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar verdiği vaazında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bir bağışlanma gecesidir. Adı üstünde, berat gecesi. Bu gecenin kadir ve kıymetini bilenler kurtuluş beratlarını alacaklar. Ayrıca, duaların kabul gecesidir. Rabbimiz, Peygamberimizin ifadesiyle ’Yok mu bu gece benden şunları şunları isteyen?’ diye kullarına icabet edecek. Öyleyse bu fırsatı kaçırmayalım. Gönlümüzden geçenleri ona arz edelim. Geceyi namazlarla, dualarla, zikirlerle nurlandıralım"