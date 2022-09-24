Türkiye'nin en büyüğü olacak! TCG Anadolu için tarih verildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında savunma sanayindeki 2023 hedeflerini paylaştı.

İsmail Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayii özelinde verdiğimiz taahhütler ve proje takvimleri var. Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışı, KIZILELMA'nın uçuşu, bu önümüzdeki yılların önemli projeleri. Denizcilik anlamında Anadolu gemimiz servise girecek. TB-3 hazır hale gelecek. Muhtelif çapta füzelerimiz var. Bunlardan birisi seyir füzesi. Onların gelişerek devreye girdiğini göreceğiz. GÖKBEY helikopterimiz uçuşlarını yaptı çok yoğun testlerden geçti. İlk teslimatımızı jandarmamıza yapacağız. Çok sayıda müşteri var. Hızla üretim zincirini tamamlayıp teslimatını sürdüreceğiz. Atmaca füzelerimiz yerli motorla uçmaya başlayacaklar. BOZDOĞAN hava füzelerimiz var. İMECE yer gözlem uydusu uzaya gidecek. Çok sayıda kara aracımız olduğu için onların çeşitli versiyonlarının devreye gireceğini göreceğiz."

"Ürünlerimizin teknolojik seviyelerini giderek artırıyoruz" diyen Demir şöyle devam etti:

Türk SİHA'larını dünyada herkes biliyor. Güney Afrika'da bazı şirketleri ziyaret ettik. Dünyada birçok ülke SİHA yapıyor ama belirli özelliklerde ön plana çıkıyoruz. Seyir füzesi olsun katı yakıtlı füzeler olsun bunlarda da dünyada gerçekten önde gelen ülkeler arasındayız. Sıralama yapmak istemiyorum ama ilk 10 içinde olduğumuz çok sayıda saha var."

Dünyayı sarsan çip krizinin savunma sanayinde bazı ufak tefek gecikmelere yol açtığını aktaran Demir, "Spesifik olarak şu veya bu demek zor. Çip krizinin etkilediği platformlar var. Çok müthiş bir etkilenmemiz yok. Alternatif ürünlere gidildi. Çok ufak tefek gecikmelere sebep oldu" dedi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hakkında konuşan Demir şunları söyledi:

"Gemimiz 230 metre boyunca çok fonksiyonlu bir gemi. Gemimizde çok çeşitli donanımlar var helikopterler konuşlandırılabiliyor. İHA ve uçak koyabileceğiz. İçinde havuz var, çıkartma gemileri konulabiliyor. İçinde tam teşkilatlı bir hastane sistemimiz var. Sağlık, lojistik için çeşitli limanlara gönderilebilir. NATO'da önemli bir güç çarpanı olacak. Hem bir caydırıcı unsur olarak devrede olabilir. Afet, savaş ortamlarında kullanılabilecek bir gemidir. İlk etapta helikopter esaslı düşünülmüştü. Biz uçaklarda olabilsin diye bir değişiklik yaptık. F-35 günün birinde Türkiye'ye dönerse bunun üzerine inip kalkabilir."

TCG Anadolu için tarih verdi

Baykar firması tarafından geliştirilen TB-3 ve KIZILELMA'nın TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabileceğini sözlerine ekleyen Demir şu bilgileri paylaştı:

"Bu gemi ile beraber Türkiye büyük bir kabiliyet kazandı. Bu ölçekteki bir platformu yapabilecek durumdayız. Daha günceli yapılabilir. Bu yılın sonu veya önümüzdeki yılın başında devreye girecek. Çıkarma gemilerimiz olacak. TB-3'ün entegrasyonu yılın sonraki aşamalarında olabilir. Aslında büyüklük açısından bunun bir az daha küçüğü başka bir gemimiz var. O lojistik destek gemisi o da seneye devreye girecek. Geminin ismi Derya."

İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn projesi hakkında konuşan Demir, "Gelecek seneye onu da göreceğiz. O gemimizde hava savunma sistemleri olacak. Hava savunma sistemleri de yerli olacak" dedi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen "ATMACA Gemisavar Füzesi"nin motorunun da millileştirildiğini aktaran İsmail Demir şu ifadeleri kullandı:

"Bu tip füzeleri temin eden ABD makamlarıydı. Bu tür bir sistemi artık kendimiz yapıyoruz. Atmacanın daha önceki modellerinde motorumuz yabancı ülkeden gelen motordu. Bunu da artık yerlileştirdik. Artık seri üretim aşamasındadır. Çeşitli kabiliyet ve menzillerde bunların kardeşleri gündeme geldi. Çakır projemiz de bunlardan biridir."

HÜRJET 2023 yılında havalanacak

İsmail Demir HÜRJET'in 2023 yılında ilk uçuşunu yapacağını belirterek şunları kaydetti:

"GÖKBEY'e ilk başlandığı zaman 5 yıl süre verildi. Aynı ay ve gün saatte uçtu. Uçtuğu zaman helikopterde tecrübeli olan şirketler 'siz delisiniz' dediler. Biraz da bazı konularda gözü kara gidiyoruz. Çok kısa sürede yerli motorla test uçuşları başlanacak. Önümüzdeki yıl test uçuşu yapılacak biz emniyetli uçuşun 3 yılı bulacağını düşünüyoruz."

ATAK 2 projesi

ATAK 2 projesine değinen İsmail Demir, "Motor konusunda bir sorunumuz yok. 11 ton sınıfında bir helikopter, ATAK 5-6 ton sınıfında. Daha fazla mühimmat taşıyabilecek. Bütün ürünlerimize ilgi var" şeklinde konuştu.

AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) teslimatlarının devam ettiğini dile getiren Demir şunları söyledi:

"AKINCI'nın ortaya çıkış süreci muadillerinin ötesinde oldu. Tasarımdan üretime geçmesi ve fonksiyonel olması o da hızlı bir proje. Şu anda teslimatlar devam ediyor. İhraç konusunda çok büyük talep var. TB-2'ler çok geniş bir market buldu. ANKA geniş bir market buluyor. Ondan sonraki gözbebekleri AKINCI ve AKSUNGUR'dur. Bunlara da talep başladı."