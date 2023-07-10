Türkiye'nin elindeki pazara göz diktiler! Asya ülkesinden hiç hoşumuza gitmeyecek Rusya kararı

Son birkaç ayda Rusların Tayland'daki medikal tercihlerinde birtakım değişiklikler yaşandığı belirtiliyor. Sene başında yükselişe geçen Tayland'da doğum yapan Rusların sayısının düşüşe geçtiği, buna karşın estetik cerrahi talebinin sürdüğü kaydedildi. Fakat bu alanda Türkiye'nin Rusya'da Tayland ile rekabet halinde olduğuna dikkat çekiliyor.

Rusya'nın Tayland'a dönük medikal talebinin 2019'un üzerinde olduğu belirtilirken, Bangkok Hospital Pattaya'nın ağırladığı Rus sağlık turisti sayısının son 2,5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat arttığı ifade edildi.

Sağlık turizmi amacıyla Tayland'a giden Rusların yüzde 90'ının plastik cerrahi için gittiği açıklandı. Bu alanda Çin'deki rakiplerinden 2-3 kat daha ucuza hizmet veren Tayland'daki hastane ve klinikler, asıl rakiplerinin ise Türkiye olduğuna işaret ediyor. Plastik cerrahi operasyonlarında Türkiye ile Tayland'ın fiyatlarının yaklaşık aynı olduğu ve 75 bin rubleden başladığı belirtilirken, ancak Türkiye'nin daha yakın ve uçuş maliyetinin düşük olmasından dolayı avantajlı olduğuna dikkat çekiliyor.

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