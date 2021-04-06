“Türkiye’nin dünya ile bağlarını güçlendirdik”

Bugün artık dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyet kurmaya başlandığını ifade eden Karaismailoğlu, “Her gün Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere bir adım daha yaklaştık. Kara yolları yatırımlarımız, Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda her daim en önemli dayanağını oluşturdu” diye konuştu.

Orta koridorun köprüsü

Bugünün dünya ticaretinde ve üretiminde söz sahibi olan Avrupa, Asya ve Afrika’nın tam merkezinde bulunan Türkiye’nin lojistik süper güç haline getirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, İngiltere’den Çin’e ulaşan Orta Koridor’un hem en önemli köprüsü hem de hakimi olma yolunda ilerlediklerini kaydetti. Tamamlamak üzere olan Marmara ringiyle Marmara Bölgesi’nin dünya ticaretinin en önemli kavşak noktası haline getirileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, “Yaptığımız her proje insanımızın konforu, yaşam kalitesinin artması ve ülkemizin köyden kente bütünsel kalkınması içindir. Kaynaklarımızı en akılcı biçimde kullanarak zenginliklerimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi içindir” dedi.

“Kanal İstanbul'un ihale hazırlıkları devam ediyor”

Son dönemde gündemde olan dev projelere de değinen Karaismailoğlu, dünyanın büyüyen ve gelişen ticaret yolları perspektifinden bakıldığında Kanal İstanbul’un öneminin görüldüğünü bildirdi. Giderek artan boğaz geçişi talebinin, şehir içi deniz trafiğini imkansız hale getireceğini, gemi bekleme sürelerini uzatacağını ve en önemlisi çevre felaketlerine neden olabilecek kaza olasılıklarını artıracağını vurgulayan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul ise gemi geçişi için ideal bir su yolu olarak projelendirilmiştir. Etkin bir lojistik yönetimle gemiyi kumanda eden otonom kılavuz kaptan desteğiyle, akıllı seyrüsefer sistemleri kapsamında gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak. Proje, Türkiye’nin vizyon projesi olduğu kadar dünya ölçeğinde bakıldığında da en büyük lojistik projelerinden biridir. Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.