Türkiye’nin dost ülkesinden Rusya’yı çıldırtacak adım

Ukrayna ile ABD, güncellenmiş Stratejik Ortaklık Sözleşmesini imzaladı. Sözleşme, ABD’nin Ukrayna’ya, özellikle Rus saldırganlığına karşı koyma konusunda verdiği desteğinin artırılmasını öngörüyor. Ayrıca belgede ABD’nin Kırım’ın yasa dışı işgalini tanımadığı bir kere daha teyit edildi.

Kırım Haber Ajansı'nın aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Washington'da Ukrayna ve ABD Stratejik Ortaklık Sözleşmesinin güncellenmiş metnini imzaladı. Belge; iki ülke arasında güvenlik ve savunma, demokrasi ile hukukun üstünlüğü ve ekonomi alanlarında iş birliğini kapsıyor. Ayrıca taraflar, özellikle enerji sektöründe iş birliğini artırmak için anlaştılar.

"Kırım'ın ilhakını tanımayacağız"

Öte yandan belgede, ABD’nin Ukrayna toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiği belirtilirken, “ABD, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etme girişimini tanımıyor ve asla tanımayacağız.” ifadeleri vurgulandı.

ABD’nin Kırım Platformu’na destek verdiği belirtilen belgede, “ABD, Kırım Platformu Ortak Deklarasyonu’nda belirtildiği gibi, Ukrayna’nın, Kırım’ın Rus işgalinin insani ve güvenlik alanlarında verdiği zararların üstesinden gelmesine yönelik uluslararası çabaları koordine etmek için Kırım Platformunu kullanma gayretini destekliyor.” denildi.