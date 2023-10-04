  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan petrol kesintilerine başladı! Suudiler kararı verdi: Bu yıl sonuna kadar kesintiler dahil oldu

Hakan Fidan'dan çok sert Suriye ve Irak açıklaması!

RTÜK'ten yetkililer duyurdu! Türkiye'yi sarsan olay: Halk TV'ye yayın durdurma ve para cezası

Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı

Bakanlık güzel haberi duyurdu!

Merdan Yanardağ hakkında flaş gelişme! Teröristi övmenin hesabını veriyor...

Türkiye'yi bununla vuracaklarmış! 561 km menzilli Tayfun füzesine karşı 35 km menzilli füze aldılar

Terör destekçisi yayınlara taviz yok! Halk TV'ye Ayşenur Arslan cezası

Bu işte profesyonel oldular! Sözcü bir gün şantajcı bir gün montajcı

Hakan Fidan’dan flaş açıklama! Az önce duyurdu! Tüm Türkiye'yi şok etmişti
Ekonomi Türkiye'nin 'dörtlü mutabakat' teklifine BAE'den olumlu cevap: BAE Türkiye ilişkileri
Ekonomi

Türkiye'nin 'dörtlü mutabakat' teklifine BAE'den olumlu cevap: BAE Türkiye ilişkileri

Yeniakit Publisher
2023-10-04 20:11:00 - 2023-10-04 20:19:18
Türkiye'nin 'dörtlü mutabakat' teklifine BAE'den olumlu cevap: BAE Türkiye ilişkileri

BAE Yatırım Bakanı Suwaidi, Bakan Uraloğlu'nun Kalkınma Yolu Projesi hakkındaki 'Türkiye, Irak, BAE ve Katar'la dörtlü mutabakat sağlanabilir' açıklamasına sıcak baktığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin bir önce hayata geçirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüşen Bakan Uraloğlu, bugün Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede; Türkiye, BAE, Irak ve Katarlı yetkililerden oluşan teknik heyetin, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yapılacak çalışmaları hızlı bir şekilde neticelendirmesi ve en kısa zamanda mutabakat zaptının Bakanlıklar düzeyine taşınması görüşüldü.

"KALKINMA YOLU PROJESİ'Nİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

BAE Bakanı Al Suwaidi, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında dörtlü mutabakata sıcak baktıklarını belirterek, "Biz Kalkınma Yolu Projesi'ni çok önemsiyoruz. Çünkü bu yolun Avrupa ve Asya pazarları ile bağlantıyı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu hattın da çok hızlı tamamlanacağını düşünüyoruz. Bu konuda her anlamda çalışacağız ve projeye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Uraloğlu görüşmede ayrıca, BAE'li Bakan Al Suwaidi'ye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye'de yürüttüğü projelerle alakalı bilgi verdi ve iki ülke arasında ulaştırma alanında gerçekleştirilebilecek olası iş birlikleri ele alındı.

BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri Türkiye'de: Her türlü kırtasiye malzemesi desteği için Adıyaman'da
BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri Türkiye'de: Her türlü kırtasiye malzemesi desteği için Adıyaman'da

Aktüel

BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri Türkiye'de: Her türlü kırtasiye malzemesi desteği için Adıyaman'da
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri Türkiye'de: Her türlü kırtasiye malzemesi desteği için Adıyaman'da
BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri Türkiye'de: Her türlü kırtasiye malzemesi desteği için Adıyaman'da

Aktüel

BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri Türkiye'de: Her türlü kırtasiye malzemesi desteği için Adıyaman'da

Türkiye, Rusların tercihinde 3'üncü sırada! Ruslar yeni hamleyi ve Türkiye'den istediklerini duyurdu
Türkiye, Rusların tercihinde 3'üncü sırada! Ruslar yeni hamleyi ve Türkiye'den istediklerini duyurdu

Ekonomi

Türkiye, Rusların tercihinde 3'üncü sırada! Ruslar yeni hamleyi ve Türkiye'den istediklerini duyurdu

Şenol Güneş kötü haberi verdi, bu hiç iyi olmadı: İki yıldız Lugano maçında olmayacak
Şenol Güneş kötü haberi verdi, bu hiç iyi olmadı: İki yıldız Lugano maçında olmayacak

Spor

Şenol Güneş kötü haberi verdi, bu hiç iyi olmadı: İki yıldız Lugano maçında olmayacak

{relation id:1792885 slug:'bae-ankara-buyukelcisi-al-dhaheri-turkiyede-her-turlu-kirtasiye-malzemesi-destegi-icin-adiyamanda'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23