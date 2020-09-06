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Aktüel Türkiye'nin doğusunda fırtına bekleniyor
Aktüel

Türkiye'nin doğusunda fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 02:02:21 -
Türkiye'nin doğusunda fırtına bekleniyor

ANKARA (AA) - Türkiye'nin doğu kesimlerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün öğle ve akşam saatleri arasında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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