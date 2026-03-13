  • İSTANBUL
Türkiye'nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı

Eskişehir merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 8,7 trilyon lira (Yaklaşık 200 milyar dolar) gelir elde ettiği, bunun 1,2 trilyonluk kısmını kurdukları 8 şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi. Para miktarının Türkiye’nin 519 milyar dolarlık dış borcunun neredeyse yarısını kapatacak kadar büyüklükte olması ağızları açık bıraktı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce gelen ihbar ve şikayetler üzerine yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği, bu paranın 1,2 trilyon liralık işlem hacmini kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi. Dosya kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ve inceleme raporlarının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Başsavcılık talimatıyla 18 ilde 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir merkezli operasyon kapsamında şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Asena

El konulsun, dış borçlar ödensin.

Kocasolak

Sahi hükümetimiz neden buna ENGEL olmadı? En azından çeyreğine EL KOYSAYDI bu gün enflasyon sıfır olurdu ÇÜNKÜ bütçe açığı kapatılırdı. Enflasyon bütçe açığının kapatılması için devletin yaptığı HARÇ, enerji zamlarıyla başlar zincirleme HER ÜRÜNE girer çünkü açığı FAİZLE kapatınca birde faiz öderiz AGA lara.
