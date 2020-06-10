Türkiye’nin dijitalleşme notu 2020’de 3,06’ya yükseldi

20 yılda gelen başarı

TÜBİSAD, Türkiye ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme durumunu inceleyen “Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu”nu bilişim sektörünün temsilcileri ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı online toplantı aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Covid-19’la mücadelenin ilk haftalarından itibaren ihtiyaç duyulan pek çok teknolojik ürünü Türkiye yerli ve milli olarak üretmeyi başardı. Bu başarının arkasında 20 yıla yakın bir emek ve kapasite gelişim süreci var. Türkiye son 20 yılda çok büyük bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi kurdu” dedi.

Dönüşümlere yol açtı

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca ise “Türkiye’nin dijitalleşme endeksinde 2019’dan 2020’ye bir iyileşmenin olduğunu; bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin, ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında önemli dönüşümlere yol açtığını hepimiz gözlemliyoruz” diye konuştu.

KOBİ’ler desteklenmeli

Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu’nda, fiber altyapının gelişmesinin tüm ekonomiyi dönüştüreceği ve dijital dönüşüm sürecinde KOBİ’lerin desteklenmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Raporda ayrıca, firmaların yüzde 73’ünün nitelikli işgücü eksikliğini dijital dönüşüm sürecinde en önemli kısıtlardan biri olarak gördüğü aktarıldı.