Türkiye'nin dev şirketi için iflas kaldırıldı!

İflas haberleri peşi sıra gelirken, iflas eşiğine gelen firmalar da borçlarını vadesinde ödeyememe ihtimali karşısında konkordato talebinde bulunuyor. Bu kez iflas değil iflas kaldırma haberi geldi…

Bu kez iflastan dönüldü

Türkiye’de en büyük ikinci serum üreticisi olarak nitelendirilen Osel İlaç için iflas kaldırıldı. Böylece Osel İlaç A.Ş. için verilen iflasın kapanması kararı ile iflas hali sona ermiş oldu. Bu durum, tüm alacaklılar ve 3. şahıslara da ilan edildi.

İflas kaldırıldı

Osel İlaç A.Ş. hakkında verilen iflasın kaldırılması kararında, şunlar kaydedildi:

“İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 83310-0sicil sayısında kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazılı şirketin Kapatılan Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2008/493 Esas, 2009/95 Karar sayılı ilamı ile 05.03.2009 tarihinde iflasına karar verilen OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş hakkında İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/896 Esas, 2021/1056 Karar sayılı iflas içi konkordatonun tasdikine dair verilen kararın kesinleşmesi ile İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 26/04/2023 tarih 2023/140 Esas 2023/314 karar sayılı ilamı ile iflasının KALDIRILMASINA karar verilmiştir.

İFLASININİİK. 182/1.Maddesi uyarınca KALDIRILMASINA karar verilmiş olmakla dosyamız muameleden kaldırılmıştır.

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İ.İ.K.166. madde gereğince bilgilerinize arz olunur.”

Türkiye'nin ikinci büyük serum üreticisi

İflası kaldırılan Osel İlaç A.Ş., 1963 yılında Beykoz merkezli kuruldu. Firma, Eczacıbaşı’nın ardından Türkiye’nin serum üreten ikinci büyük firması olarak nitelendiriliyor. Osel İlaç A.Ş., Mehmet Selçuk Camcı ve çocukları Hakan Camcı ile Erkan Camcı tarafından yönetiliyor. Daha önce firmanın iflas kararı, Kadıköy 3. Asliye Mahkemesi tarafından 9 Mart 2009’da verilmişti.