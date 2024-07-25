Türkiye’nin dev enerji şirketi iflas etmek üzere! İki ay daha...

Dev enerji şirketi, Peker Enerji Anonim Şirketi’ne mahkeme tarafından iki ay daha mühlet kararı verildiği belirtildi. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Peker Enerji Anonim Şirketi için geçici mühlet süresini uzattı. 24 Temmuz 2024 tarihli karara göre, şirketin mühlet süresi iki ay daha uzatıldı. Bu karar, şirketin mali durumunun iyileştirilmesi için ek süre tanınması anlamına geliyor. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 287/4. maddesi gereğince bu karar verildi.

KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme, Peker Enerji’nin mali durumunu iyileştirme çabalarının şeffaf ve planlı bir şekilde yürütülmesini istedi. İlgili yerlere bildirilen bu karar, konkordato sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Bu süreçte şirketin mali yapılandırma planlarının yakından takip edilmesi bekleniyor.

Peker Enerji, şirketinin geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Geçici mühlet süresinin uzatılması, şirketin finansal durumunu dengeleme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Bu sürecin sonuçları, hem şirket hem de sektördeki diğer paydaşları için büyük önem bulunuyor.