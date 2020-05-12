Türkiye’nin desteği UMH’yi şaha kaldırdı!

Hasan Eğrigöz Ankara

Libya’da darbeci Hafter’in son günlerde Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) karşısında ağır kayıplar vermeye başlamasının, Türkiye’nin bölgeye gönderdiği eğitim subaylarının Libya Ordusuna verdiği eğitimlerin sonucu olduğunu ifade eden uzmanlar, Akit’e yaptıkları açıklamada Hafter milislerinin önümüzdeki günlerde daha fazla kayıplar vereceğini belirtiler.

“Türkiye devlet tecrübesini de aktardı”

Türkiye’nin Libya’nın meşru hükümetine sadece askeri yardım yapmadığını, aktardığı devlet tecrübesi ile bölgedeki aşiretleri de yanında topladığını ifade eden Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Cemiyeti Genel Başkanı Ahmet Baba, “Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı bir hükümet ve o hükümetle yapılan anlaşma üzerine Türkiye askeri yardım gönderdi. Bunun özellikle vurgulanması lazım. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya ve Fransa BM’nin tanımadığı, isyancı Hafter’e silah yardımı yapıyor. O yüzden BM’nin ambargo uygulaması gereken taraf belli. Son günlerde darbeci Hafter’in ağır kayıplar vermesinin nedenlerinden birincisi; bizim o bölgede yaptığımız eğitim. Eğitim, elbette oranın toplanması konusunda çok faydalı oldu. Çünkü hemen birden bire karşılığını alamıyorsunuz. İkincisi; orada 150 aşiret var. Bu aşiretlerin büyük bir kısmı son dönemde UMH’yi desteklemeye başladı. Türkiye’nin burada yapmış olduğu sulh çalışmaları da çok önemli. Yani UMH’nin, oradaki farklı bileşenleri bir araya getiriyor olması Türkiye’nin sadece eğitim alanında değil, yönetimsel anlamda da UMH’ye ciddi katkılar verdiğinin göstergesi. Aşiretler bir araya geliyor, dönem dönem bir biri ile çatışan gruplar şu anda Hafter’e karşı birlikte hareket ediyor. Arap aşiretler yavaş yavaş UMH’nin etrafında kenetlenmeye başladı. Bu da Türkiye’nin oraya aktardığı devlet tecrübesinin de etkili olduğunu gösteriyor. Diğer bir husus da oradaki çalışmalarda Türkiye, Osmanlı döneminden kalan aşiretlerden de çok ciddi anlamda destek görüyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin eğitimleri meyvesini veriyor!

ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı emekli Albay Ersan Ergür de, “Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin askerleri her ne kadar silah ve teçhizat bakımından Hafter’den üstün olsa da eğitim konusunda dağınık bir yapıya sahip. Dolayısıyla Türkiye’nin bu anlamda oraya göndermiş olduğu askeri personel ile dağınık duran bu unsurları eğiterek düzenli bir ordu haline getirdi. Bu da meşru hükümetin Hafter karşısında güç kazanmaya başlamasına neden oldu. Özellikle son bir buçuk ayda UMH, Hafter’in daha önce ele geçirmiş olduğu yerleri ciddi anlamda geri almaya başladı. Libya’nın batı kesimindeki kritik alanları tek tek ele geçirmeye başladı. Bundaki en büyük etken de Türkiye’nin o bölgede bulunan İHA ve SİHA’larıdır. Bu hava araçları, İdlib’deki tecrübeleri de oraya koyarak Hafter güçlerine özellikle hava operasyonlarında çok etkili oldu. Türkiye’nin desteği sayesinde Libya’nın meşru hükümeti bölgede yavaş yavaş hakimiyeti ele geçirmeye başladı. Önümüzdeki süreçte de yaklaşık 1 buçuk 1 aylık bir dönem içerisinde ciddi anlamda Libya’nın petrol sahalarının da hakimiyeti Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolüne geçeceğini değerlendirmek lazım. Burada en büyük etken Türkiye’nin bin yıllık tecrübesinin ortaya koyduğu, kendi yerli ve milli savunma sanayi ile bölgede olması, UMH’yi desteklemesinden kaynaklandığını söyleyebilir” ifadelerini kullandı.