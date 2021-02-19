  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki ülke arasında kriz çıkaracak gelişme! Rus savaş uçakları 'yanlışlıkla' vurdu

Türk lirasına karşı pozisyon arttırmaya başladılar

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hapis cezası: Yargıtay tarafından onandı

Akdeniz ve Ege kıyılarının en büyüğü! TSK’nın hizmetine girdi

Yunan'ın gözü korktu! Hangi Hava Kuvvetleri daha güçlü?

Prens Harry ve eşi son noktayı koydu! Kararlarını bildirdiler

Pervin Buldan başta olmak üzere HDP'li 9 vekile soğuk duş

Metresi Sıla'yı darp etmişti! Ahmet Kural'a kötü haber

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! PKK'lı terörist tutuklandı

Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak
Dünya Türkiye'nin dengeleri değiştirecek füzesi Azerbaycan'a gidiyor!
Dünya

Türkiye'nin dengeleri değiştirecek füzesi Azerbaycan'a gidiyor!

Türkiye’nin ilk milli seyir füzesi SOM, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giriyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 23:38:00 -
Türkiye'nin dengeleri değiştirecek füzesi Azerbaycan'a gidiyor!

TÜBİTAK tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SOM Seyir Füzesi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giriyor.

SavunmasanayiST'nin haberine göre Türkiye’de yapılan Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Genel Oturumu için ülkemizde bulunan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye-Azerbaycan savunma sanayii ilişkisi ile ilgili bir takım temaslarda bulundu.

Edinilen bilgilere göre ziyaret kapsamında Türkiye ve Azerbaycan arasında savunma sanayiini kapsayan anlaşmalar yapıldı.

Yapılan anlaşmalar Türkiye’nin ilk milli seyir füzesi olan SOM’un Azerbaycan’a ihracatını içeriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı açıklamaya göre; TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından seri üretimi gerçekleştirilen SOM Seyir Füzesi, Azerbaycan ordusunun elinde bulunan savaş uçaklarına entegre edilecek.

250+ kilometre menzile ve yüksek vuruş hassasiyetine sahip SOM sayesinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri, harekat alanını genişletmiş ve değerli bir mühimmatı envanterine katmış olacak.

SOM Seyir Füzesi

SOM füzesi; hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlayan ve durağan satıh hedeflerine ve hareketli su üstü hedeflere karşı etkin bir şekilde taarruz kabiliyeti bulunan uzun menzilli, havadan Satha atılan turbojet motorlu bir seyir füzesi olarak tanımlanıyor.

SOM-A ve SOM-B1 füzeleri, 2011 yılından itibaren TSK envanterinde yer alıyor. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 ve su üstü hareketli hedef vurma yeteneğine sahip veribağlı SOM-C1 ve SOM-C2 varyantlarının geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu tükürdüğünü böyle yaladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip...
Gündem

İmamoğlu tükürdüğünü böyle yaladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip...

Seçim döneminde "İBB'nin yeterli kaynağı var. Öz kaynakları ile belediyeyi rahatça yönetirim" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhu..
Yunanistan'a Türkiye uyarısı: Silahlar konuşursa...
Gündem

Yunanistan'a Türkiye uyarısı: Silahlar konuşursa...

Türkiye'nin uzun süredir Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi gibi konularda çok sayıda sorun yaşadığı Yunanistan'a uyarı geldi. Uzmanlar, Ati..
Dünya devi Samsung'dan flaş Türkiye hamlesi! Tam 3 milyon...
Teknoloji

Dünya devi Samsung'dan flaş Türkiye hamlesi! Tam 3 milyon...

Güney Koreli Samsung’un, Türkiye’de yılda 3 milyon adet cep telefonu üreteceği ortaya çıktı. Atmaca Elektronik’in fabrikasında bir aydır yer..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay