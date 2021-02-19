Türkiye'nin dengeleri değiştirecek füzesi Azerbaycan'a gidiyor!

TÜBİTAK tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SOM Seyir Füzesi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giriyor.

SavunmasanayiST'nin haberine göre Türkiye’de yapılan Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Genel Oturumu için ülkemizde bulunan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye-Azerbaycan savunma sanayii ilişkisi ile ilgili bir takım temaslarda bulundu.

Edinilen bilgilere göre ziyaret kapsamında Türkiye ve Azerbaycan arasında savunma sanayiini kapsayan anlaşmalar yapıldı.

Yapılan anlaşmalar Türkiye’nin ilk milli seyir füzesi olan SOM’un Azerbaycan’a ihracatını içeriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı açıklamaya göre; TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından seri üretimi gerçekleştirilen SOM Seyir Füzesi, Azerbaycan ordusunun elinde bulunan savaş uçaklarına entegre edilecek.

250+ kilometre menzile ve yüksek vuruş hassasiyetine sahip SOM sayesinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri, harekat alanını genişletmiş ve değerli bir mühimmatı envanterine katmış olacak.

SOM Seyir Füzesi

SOM füzesi; hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlayan ve durağan satıh hedeflerine ve hareketli su üstü hedeflere karşı etkin bir şekilde taarruz kabiliyeti bulunan uzun menzilli, havadan Satha atılan turbojet motorlu bir seyir füzesi olarak tanımlanıyor.

SOM-A ve SOM-B1 füzeleri, 2011 yılından itibaren TSK envanterinde yer alıyor. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 ve su üstü hareketli hedef vurma yeteneğine sahip veribağlı SOM-C1 ve SOM-C2 varyantlarının geliştirme çalışmaları devam ediyor.