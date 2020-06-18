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Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Kavas’tan Maarif Okullarına ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:36:12 -
Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Kavas’tan Maarif Okullarına ziyaret

DAKAR (AA) - Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Profesör Dr. Ahmet Kavas, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) ait okulları ziyaret etti.

Büyükelçi Kavas, Senegal’in başkenti Dakar’daki TMV’ye ait İba Der Thiam ve Dakar Kolejinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemledi.

Sınıfları gezerken bilgisayar başına geçip on-line derse katılarak öğrencilere sürpriz yapan Kavas, öğretmenler ve idarecilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Senegal'de TMV okulları, başkent Dakar'ın yanı sıra eski başkent Saint Louis ve Thies kentinde de bulunuyor.

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