Türkiye’nin cüzdanı Hepsipay 15 milyon dijital cüzdan kullanıcısına ulaştı!

Hepsiburada bünyesinde sunduğu güvenli ödeme ve vadelendirme çözümlerini 2023 yılında tüm perakende sektörünün kullanımına açan Hepsipay, 2024 Mart ayı itibarıyla 15 milyon dijital cüzdan kullanıcısına ulaştı.

Hepsipay, müşterilerine kredi kartlarını dijital cüzdanlarında saklama, tek tıkla ödeme, iade durumunda anında cüzdana ücret iadesi gibi ödeme çözümleri sunarken aynı zamanda alışveriş anında ihtiyaç kredisi, alışveriş kredisi ve Hepsiburada Limiti gibi kredi kartsız vadelendirme çözümleriyle müşterilerinin alım gücünü artırıyor.

Hedef kısa vadede 100 e-ticaret sitesinde “Hepsipay’le Öde”

Kabiliyetlerini Hepsiburada platformu dışına çıkararak Türkiye'nin önde gelen perakandecilerine tek tıkla ödeme imkanı sunmaya başlayan Hepsipay, Defacto, Karaca, Emsan, Homend, Karaca Home, Kaşmir Halı, Pera Bulvarı, ebebek, Otelz, Cookplus, Tatilbudur, Farmareyon, Normod, Ariş Pırlanta gibi Türkiye’nin önde gelen markalarının ödeme ekranında yer alarak müşterilere hızlı ve güvenli ödeme olanağı sunuyor. Bu sitelerden alışveriş yapan kullanıcılar kredi kartı bilgilerini girme gereği kalmadan, Hepsipay cüzdanlarını kullanarak ödeme yapabiliyorlar.

15 milyon kullanıcımızı perakende sektörüyle buluşturuyoruz

2024 yılında Türkiye'nin fiziki ve online perakendesinde en çok kullanılan dijital cüzdanı olma yolunda ilerlediklerini belirten Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO'su Erkin Aydın, "Hepsipay e-ticaret sektöründe geliştirdiği ödeme ve vadelendirme çözümlerini 2023 yılı itibarıyla perakende sektörünün kullanımına açtı. Hepsipay’in ödeme geçidi çözümleriyle sunduğu güvenli ve hızlı ödeme imkanı e-ticaret oyuncularının en temel sorunlarından olan satış kaybını %40 azaltıyor, satışa dönüş oranını ise %20 artıyor. Vadelendirme çözümleriyle iş ortaklarına %60’a varan ek satış, %30 tercih edilme ve 6,5 kat daha büyük sepet sağlıyor.

“Hepsipay ile Öde” çözümümüzle Türkiye’nin perakandecilerine aktif, e-ticaret alışkanlığı yüksek 15 milyon müşteri getiriyoruz. Yalnızca güvenli ödeme çözümü değil, vadelendirme çözümleri ile de e-ticarette satışlarını artırmalarına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu başarı hikayesi, sadece Hepsipay için değil, Türkiye'nin perakende oyuncularının dijital dönüşümü için de yeni bir başlangıç noktası anlamına geliyor. Müşteri sayımızın 15 milyona ulaşması, bizim için sadece bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin lider fintech şirketi olma yolundaki kararlılığımızın bir göstergesi." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kartsız vadelendirme çözümleriyle müşterilerin satın alım güçlerini artırdıklarına dikkat çeken Aydın, ayrıca Hepsiburada Limiti çözümünün 2023 yılı sonu itibarıyla 328 bin müşteri tarafından kullanıldığını ve yaklaşık 978 bin siparişin kartsız ödeme ve vadelendirme çözümleri aracılığıyla verildiğini belirtti.