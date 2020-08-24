"Türkiye'nin çatısı"na mevsimin ilk karı yağdı

IĞDIR (AA) - Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü.

Kar nedeniyle, sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar olan bölümü beyaza büründü.

Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla kış hazırlıklarına başlanıldığını söyledi.

Dağa bu gece kar yağdığını belirten Akkuş, "Ağrı Dağı'na kar yağmasını kışın habercisi olarak algılıyoruz ve kışa doğru ilk adımın atıldığının işareti olarak görüyoruz. Gece kar yağdı, bize 'hazırlık yapın, kış geliyor' mesajını verdi." dedi.

Ağrı Dağı'nın konumu itibarıyla dünyanın önemli dağlarından biri olduğunu aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Zirve olarak ilk buraya kar düşer, kış ilk mesajı buradan verir. Hem 'Türkiye'nin çatısı' hem güneşin ilk doğduğu yer hem de Türkiye'nin en doğusu. Dolayısıyla Ağrı Dağı'nın konumu çok önemli."