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Yerel Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'na tırmanacaklardı! Dağcılara kar engeli
Yerel

Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'na tırmanacaklardı! Dağcılara kar engeli

Ağrı Dağı'nda kar ve tipiye yakalanan Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) bünyesindeki dağcı grubu, zirve yapamadan döndü.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 14:14:00 -
Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'na tırmanacaklardı! Dağcılara kar engeli

Dağcı grubu, Ağrı Dağı'nın 4 bin 300 metresinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle zirveye ulaşamadı.

Zirveye ulaşamadan geri dönmek zorunda kalan dağcı ekip, 6 Mart Pazar günü Doğubayazıt ilçesi Çevirme mezrasında zirve tırmanışına başlamıştı.

"Ağrı Dağı Kış Tırmanışı" kapsamında 2'si kadın 26 dağcı, ilk geceyi 3 bin 200 metrede bulunan kamp alanında geçirdi.

Daha sonra tırmanışa devam eden dağcılar 4 bin 300 metreye kadar çıktı. Dağcı ekip, etkili olan kar ve tipi nedeniyle zirveye 837 metre kala riskten dolayı geri dönme kararı aldılar.

Dağcı grubu, zirveye başladıkları Çevirme mezrasına gün içerisinde ulaşması bekleniyor. (İLKHA)

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